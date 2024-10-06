Гендиректор «Динамо»: «Оцениваю игру отрицательно, проиграли заслуженно»

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров высказался после поражения от ЦСКА. Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:2.

— Оцениваю игру отрицательно. Проиграли заслуженно, в первом тайме могли пропустить гораздо больше. Во втором не удалось забить еще, — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Специалист добавил, что Личка остается главным тренером «Динамо», отметив, что чешский специалист был признан лучшим в прошлом сезоне.

После 11 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 20 очков.

В следующем туре «бело-голубым» предстоит выездной матч против «Рубина».