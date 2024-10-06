С кем и без кого «Краснодар» мог бы споткнуться на «Химках»

«Краснодар» разнёс «Химки» на финише одиннадцатого тура РПЛ. Помимо дубля Кордобы, по голу забили Батчи и Кастаньо. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило пятерых игроков «быков».

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 14:13, в створ – 7:3, угловые – 3:11.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ВИКТОР СА – 4,5. Обошёлся без точных навесов (вместо него голевую подачу оформил Петров). Сам Са удачно сходил в дриблинг дважды, но его обыграли трижды. Заменивший его Козлов оставил лучшее впечатление.

ЭДУАРД СПЕРЦЯН – 4,5. Не его матч, можно сказать так. Обострений было немного со стороны Эдуарда, проходы не получались. Много суеты, мало полезных созидательных действий. Бывает.

КЕВИН КАСТАНЬО – 7,5. А вот так бывает, когда выходишь на замену и хочешь вернуть себе место в старте. Протыкаешь мяч из-под ноги соперника голевой пас и потом сам оказываешься в нужном месте, дабы довершить разгром.

ДЖОН КОРДОБА – 9,0. Два гола – это лежит на поверхности. Ещё ассист и в целом три ключевых паса. Навесы и длинные передачи – со стопроцентной точностью (там и там два из двух). То есть Кордоба не просто «столб» в атаке. Ну и три выноса в – помощь обороне.

СТАНИСЛАВ АГКАЦЕВ – 7,5. Отдельно отметим и вратаря «Краснодара», который совершил три спасения и не терял концентрации при удобном счёте в пользу его команды.

Кирилл Иванцов