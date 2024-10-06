Полузащитник «Крыльев Советов»: «Для чего нам сейчас встряска, мы же не на последнем месте идем»

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Локомотивом» и ситуации в команде.
- Как выйти из сложной ситуации, в которой оказались «Крылья Советов»?
- Надо выигрывать и набирать очки. За счет чего? Нужно забивать и не пропускать.
- Несмотря на поражение, ваша команда дала бой «Локомотиву». Получается, есть ресурсы, чтобы бороться за очки.
- Конечно. Вы сами видели, что игра была равная.
- Как считаете, у вашей команды существуют проблемы с реализацией?
- Если мы не можем реализовать столько моментов, значит, они есть.
- Ситуация с возможной отставкой Осинькина психологически влияет на команду?
- Может быть.
- Какие самые яркие эпизоды по работе с Осинькиным можете вспомнить? Может какие-то его слова.
- Да он много чего говорил.
- Нужна ли команде встряска? Может она пойдет на пользу?
- Для чего нам встряска, мы же не на последнем месте идем, когда ничего не получается? Мы стараемся и играем хорошо.
- Вы видели, что после матча Осинькин едва не плакал, когда говорил речь команде?
- Не обратил внимания.
Елена Григорьевская
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