Полузащитник «Крыльев Советов»: «Для чего нам сейчас встряска, мы же не на последнем месте идем»

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Локомотивом» и ситуации в команде.

- Как выйти из сложной ситуации, в которой оказались «Крылья Советов»?

- Надо выигрывать и набирать очки. За счет чего? Нужно забивать и не пропускать.

- Несмотря на поражение, ваша команда дала бой «Локомотиву». Получается, есть ресурсы, чтобы бороться за очки.

- Конечно. Вы сами видели, что игра была равная.

- Как считаете, у вашей команды существуют проблемы с реализацией?

- Если мы не можем реализовать столько моментов, значит, они есть.

- Ситуация с возможной отставкой Осинькина психологически влияет на команду?

- Может быть.

- Какие самые яркие эпизоды по работе с Осинькиным можете вспомнить? Может какие-то его слова.

- Да он много чего говорил.

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- Нужна ли команде встряска? Может она пойдет на пользу?

- Для чего нам встряска, мы же не на последнем месте идем, когда ничего не получается? Мы стараемся и играем хорошо.

- Вы видели, что после матча Осинькин едва не плакал, когда говорил речь команде?

- Не обратил внимания.

Елена Григорьевская