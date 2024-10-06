Сильянов: «Игра была вязкая, поэтому забили всего один мяч»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Крыльями Советов» и золотой гонке.
- Уже почувствовали, что находитесь в золотой гонке с «Зенитом»?
- Ну как почувствовали? Мы очень рады, что находимся наверху турнирной таблицы. Но не пройдена еще даже половина пути.
- Было ли для вас принципиально не пропустить «Зенит» вперед после этого тура?
- Нам было важно выиграть самим, а не то, чтобы не пропустить «Зенит». После хорошей победы над «Спартаком», мы обязаны были побеждать «Крылья Советов».
- От «Локомотива» ждут больше голов в матчах с такими соперниками, как «Крылья Советов». Почему забили только один мяч?
- Потому что игра была вязкая.
- Знаете о том, что наставник «Крыльев Советов» сейчас находится на грани отставки?
- Да, но это не ко мне вопрос.
- Пауза на сборную России нужна сейчас «Локомотиву»? Кажется, вы набрали хороший ход.
- Я думаю, нужна. Чтобы немного перезагрузиться.
- Как относитесь к тому, что сборная России не нашла себе соперника на октябрь?
- Ну, не нашла и не нашла.
- Не пропадает ли смысл в таком сборе национальной команды, если не с кем играть?
- Если ребят вызвали, значит, не пропадает.
Елена Григорьевская
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