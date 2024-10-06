Сильянов: «Игра была вязкая, поэтому забили всего один мяч»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Крыльями Советов» и золотой гонке.

- Уже почувствовали, что находитесь в золотой гонке с «Зенитом»?

- Ну как почувствовали? Мы очень рады, что находимся наверху турнирной таблицы. Но не пройдена еще даже половина пути.

- Было ли для вас принципиально не пропустить «Зенит» вперед после этого тура?

- Нам было важно выиграть самим, а не то, чтобы не пропустить «Зенит». После хорошей победы над «Спартаком», мы обязаны были побеждать «Крылья Советов».

- От «Локомотива» ждут больше голов в матчах с такими соперниками, как «Крылья Советов». Почему забили только один мяч?

- Потому что игра была вязкая.

- Знаете о том, что наставник «Крыльев Советов» сейчас находится на грани отставки?

- Да, но это не ко мне вопрос.

- Пауза на сборную России нужна сейчас «Локомотиву»? Кажется, вы набрали хороший ход.

- Я думаю, нужна. Чтобы немного перезагрузиться.

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- Как относитесь к тому, что сборная России не нашла себе соперника на октябрь?

- Ну, не нашла и не нашла.

- Не пропадает ли смысл в таком сборе национальной команды, если не с кем играть?

- Если ребят вызвали, значит, не пропадает.

Елена Григорьевская