«Краснодар» продлил победную серию в РПЛ до 8 матчей

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» при своих болельщиках разгромил «Химки». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Данный результат позволил «быкам» продлить свою победную серию в рамках РПЛ до восьми матчей. Ранее подопечные Мурада Мусаева одолели «Зенит», «Акрон», «Ростов», «Локомотив», «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА.

Стоит сказать, что «Краснодар» остается единственной командой, которая еще не проигрывала в этом сезоне. В первых трех турах кубанский коллектив сыграл вничью с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом».

После 11 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков.