Три футболиста «Динамо», из-за которых «бело-голубые» проиграли ЦСКА братское дерби

Ставим оценки футболистам Марцела Лички

ЦСКА драматично добыл победу на 89-й минуты, но этот гол напрашивался гораздо раньше. И был бы справедлив более уверенный успех «армейцев». В братском дерби равной игры не получилось, футболисты Николича были бодрее, подвижнее, опаснее. Почему же так получилось, кто фальшивил у «бело-голубых»?

Давайте разбираться, из-за кого же «Динамо» уступило на своём поле. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марцела Лички.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ДИНАМО» – ЦСКА

АРТУР ГОМЕС – 4,0. Сразу отметим общую тенденцию – ЦСКА любит атаковать флангами, именно там от «Динамо» и укатал. Артур Гомес слева должен был сдерживать Келлвена и атаковать: не справился он ни с одной из задач.

Три проигранных единоборства за четыре эпизода, одна неудачная попытка пойти в дриблинг, 10 потерь. Только один тайм Личка выделил Артуру на такую игру.

ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ – 3,0. Вместе с Артуром в перерыве отправился отдыхать и Дмитрий Скопинцев, который ещё и результативные ошибки допускал. Иван Обляков открывался и ускользал от Скопинцева без проблем.

Сначала он создал два момента для Файзуллаева и Гуарирапы, а затем и отдал голевой пас на Аббоса. Всё это при полном попустительстве Скопинцева, смотревшего футбол.

ЭЛИ ДАСА – 3,0. Справа тоже была «пустота», ведь Файзуллаева упускал Даса. И опять весь спектр проигранных эпизодов – Аббосбек был просто быстрее, умнее. Он легко открывался на разрезающие передачи, дважды сам обострял, забил гол, ещё и вернейший момент упустил.

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Даса мучился час игрового времени, нигде не успевал. А когда получил повреждение стал совсем слаб и был заменён на 64-й минуте.