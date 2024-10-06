Дубль плюс пас Кордобы, гол плюс пас Кастаньо: «Краснодар» прихлопнул «Химки» и вернулся на пьедестал

«Краснодар» принимал «Химки» в одном из последних матчей одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. «Быки» в локальном плане подходили к этой игре на третьем месте – чтобы вернуться на первое, им требовалась победа.

«Краснодар» осенью явно сделал ставку на чемпионат, а не на Кубок. Там он всё равно выходит из группового этапа, а тут надо выигрывать каждый матч, если хочешь оставаться лидером. Тем более имеют «чёрно-зелёные» негативный опыт прошлого сезона, когда они на определённом отрезке по ходу чемпионата умудрились набрать на четырнадцать очков меньше «Зенита» (сначала опережали его на пять очков, а потом уступали ему девять баллов).

«Химки» – отдельная история. Стартовали они в текущем сезоне не без проблесков, но постепенно утвердились в числе стойких кандидатов на вылет. Распухший состав, нарушенный тренировочный процесс, непонятки с Глушаковым… Впрочем, прямо перед игрой с «Краснодаром» химчане впервые почти за два месяца познали радость победы, пусть и по пенальти. В среду «Химки» отыгрались у «Ростова» с 0:2 в концовке и выиграли там серию пенальти.

Непростым получился сейчас первый тайм для «Краснодара». «Химки» не желали раскрываться, да и состав Артига подобрал нацеленный на оборону. И долго удавалось гостям держать счёт неоткрытым. Где-то медицинская пауза, где-то ещё что-то. Заболотный и Диего Коста столкнулись головами – обоим помогали эскулапы. Естественно, такие паузы шли на пользу «Химкам», которых ничья в Краснодаре вполне устроила бы, всё-таки в таблице они не в зоне прямого вылета, а впереди предстоит ещё много туров.

При этом не сказать, что «Химки» всё время проводили сзади. Их задачей было разрушать комбинационную игру «быков» и не нарываться на контратаки. Угловых до перерыва гости подали больше – четыре против трёх. Но хозяева нашли, когда и как реализовать свой класс. На 41-й минуте 33-летний Петров справа в атаке легко отклеился от 24-летнего Мехии и навесил, а Кордоба, занявший удобное место между Фариньей и Фернандесом, головой переправил мяч в левый угол (1:0).

Вернулись команды на поле после перерыва, и через десять минут произошла развилка. Хозяева позволили Заболотному пробить (но не забить) головой – левее створа. И тут же атака «Краснодара» обернулась голом в другие ворота. Кордоба скинул на Батчи, который разобрался с Кокаревым (2:0). «Чёрно-зелёные» дали некоторую слабину в игре, не отразившуюся на счёте. «Химкам» было нечего терять, они взбодрились. Но забить так и не сумели.

Агкацев справился с ударом Бакаева со штрафного. Появившийся на замену Вера отдал правее Фернанесу, тот вроде прострелил к дальней штанге на Заболотного, а на самом деле пробил, – Агкацев не сплоховал. Ну и осадили «быки» химчан новым голом в ворота гостей. Кастаньо в центре поля подловил Хосонова и запустил в прорыв Кордобу, оформившего дубль (3:0). Кастаньо добрался и до персонального гола – дебютного для него за «Краснодар». Удачно Кевин сработал на добивании после удара Смолова (4:0).

«Быки» разошлись во втором тайме и с крепкой победой возвратились на первое место таблицы Премьер-лиги, по не зависящим от них причинам терявшееся ими по ходу одиннадцатого тура. Это восьмая подряд победа команды Мурада Мусаева в рамках чемпионата.

Кирилл Иванцов