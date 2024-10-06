Гол Карраскаля не остановил ЦСКА: на 89-й минуте «армейцы» оформили победу над «Динамо»

«Динамо» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 6 октября на стадионе «ВТБ Арена».

Братским дерби завершался 11-й тур РПЛ, чуть более свежими к игре подошли футболисты ЦСКА. Посреди недели они малой кровью победили в Нижнем Новгороде, а вот «Динамо» затратило массу сил и эмоций на дерби со «Спартаком». Ещё и проиграли 2:3, за семь минут до конца матча ведя в счёте. Не менее эмоциональное братское дерби «Динамо» тоже начало неудачно. Уже на восьмой минуте опаснейший прострел Кругового мог замыкать Обляков – банально не попал по мячу Иван.

В следующей атаке уже сам Обляков выдал классный разрезающий пас на угол штрафной площади. Файзулаев вывалился на голкипера, пытался в касание перебросить, но проиграл дуэль Андрею Лунёву. ЦСКА слишком круто начал матч, «Динамо» - слишком боязливо. Всё-таки «бело-голубые» были наказаны в середине первого тайма после серии атак.

Иван Обляков отдал на ход Файзуллаеву, Аббос долго двигался к дуге штрафной площади, не встретил сопротивления и пробил. Удар получился классным, Лунёв прыгнул с запозданием – 0:1. Ещё и вскоре Гуарирапа обязан был удваивать преимущество: Обляков отдал вразрез на Файзуллаева, Аббос прострелил, а Сауль ударом в касание направил мяч выше ворот из убойной позиции.

Следом ещё один супермомент загубил Гуарирапа, вывалившийся на Лунёва. Банально пробил в голкипера нападающий, хотя мог отдать передачу на свободного Файзуллаева. Три-четыре гола за первый тайм должны были забивать «армейцы», но не реализовали своё тотальное преимущество. А через десять минут после старта второй половины встречи поплатились.

Наконец-то ожило «Динамо»: с правого края мягко навесил Бителло, потеряли Карраскаля на дальней штанге, а он наказал ЦСКА влепив под перекладину – 1:1. Сработало правило «бывших». Вот и ничья, хотя по моментам «армейцы» имели огромное преимущество. А тут ещё и Тюкавин на кураже пустился в атаку и со средней дистанции пробил неплохо – Акинфеев парировал.

И затихла игра, братская ничья в братском дерби, кажется, всех устраивала. Мог Мусаев в концовке принести победу ЦСКА, но очередная шикарная диагональ Келлвена прошла даром. Гуарирапа отвлёк внимание защитников, Тамерлан пробил без помех с восьми метров и промахнулся. Казалось, что ничья неминуема, но за минуту до конца основного времени Мусаев исправился.

Зделар по центру забросил на Тамерлана, тот не стал сближаться с Лунёвым, пробил низом и не прогадал – 1:2. Братское дерби завершилось победой ЦСКА.