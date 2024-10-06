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Тикнизян объяснил, почему отказал «Зениту»

06 Октября 2024 • 20:17 Комментировать
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему отказался от перехода в «Зенит».

«Конечно, это была очень большая зарплата. Но как футболист, который любит играть в футбол, я понимал, что иду туда быть номером два», — заявил Тикнизян «Чемпионату».

По мнению Тикнизяна, в Санкт-Петербурге играет лучший защитник чемпионата России — Дуглас Сантос, поэтому он поступил адекватно, отказав «Зениту».

В текущем сезоне 25-летний Тикнизян появился на поле в 14 матчах, в которых отметился двумя забитыми голами и оформил два ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тикнизяна составляет 6,5 миллионов евро.

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