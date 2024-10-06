Осинькин — о своих слезах: «Я сильный, но сентиментальный человек»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своих слезах после поражения от «Локомотива».

Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». Вероятно, это была последняя игра для Осинькина в самарском клубе.

«Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком. Что означали слезы? Ничего... Давайте дождемся», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что никто из клуба с ним пока не разговаривал, но что-то должно произойти в понедельник.

Осинькин работает в «Крыльях Советов» уже пятый сезон. На данный момент его клуб идет на десятой строчке в РПЛ.