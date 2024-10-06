Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин — о своих слезах: «Я сильный, но сентиментальный человек»

06 Октября 2024 • 20:04 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Крылья Советов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своих слезах после поражения от «Локомотива».

Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». Вероятно, это была последняя игра для Осинькина в самарском клубе.

«Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком. Что означали слезы? Ничего... Давайте дождемся», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что никто из клуба с ним пока не разговаривал, но что-то должно произойти в понедельник.

Осинькин работает в «Крыльях Советов» уже пятый сезон. На данный момент его клуб идет на десятой строчке в РПЛ.

Осинькин не смог сдержать слёз после поражения от «Локомотива»  
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

Новости по матчу

Сегодня, 06 Октября
21:35
Полузащитник «Крыльев Советов»: «Для чего нам сейчас встряска, мы же не на последнем месте идем»
21:34
Сильянов: «Игра была вязкая, поэтому забили всего один мяч»
20:04
Осинькин — о своих слезах: «Я сильный, но сентиментальный человек»
19:52
В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина
19:39
Осинькин: «Провели неплохой матч с хорошей командой»
19:34
Осинькин не смог сдержать слёз после поражения от «Локомотива»
19:10
Лантратов: «На данном этапе самое главное - победа и три очка»
19:08
«Локомотив» продлил победную серию до шести матчей
18:42
Из-за них «Локомотив» мог даже проиграть «Крыльям»: худшие игроки Галактионова в матче 11-го тура
18:28
«Крылья Советов» бились, но проиграли, а «Локомотив» добыл шестую победу подряд 2
18:10
Сулейманов первым касанием мяча открыл счёт в матче с «Крыльями Советов»
17:47
Болельщики «Крыльев Советов» скандируют фамилию Осинькина на матче с «Локомотивом»
17:34
«Крылья Советов» снова потеряли Бейла
16:58
Губерниев нанёс удар перед матчем РПЛ
16:44
Игрок «Локомотива» Раков: «Очень хочется взять чемпионство»
16:40
Осинькин: «Сергеев понимал, куда шёл, понимал, какие требования»
16:33
Осинькин: «Дополнительный выходной день был у «Локомотива», очень маленькое, но преимущество»
16:25
Галактионов: «На сегодняшний день каких-то нюансов для того, чтобы менять состав» 1
16:15
Ларин: «Галактионов — один из лучших тренеров в России»
16:00
«Локомотив» - «Крылья Советов»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:0 3
15:26
Батраков и Пиняев – в основе «Локомотива» на матч против «Крыльев Советов»
02:08
Локомотив - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Октября
20:03
«Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича 2
11:38
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов чемпионата России — 6 октября 2024
04 Октября
21:15
Ставка и прогноз на точный точный счёт матча Локомотив — Крылья Советов РПЛ — 6 октября 2024
18:36
Деменко считает, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Локомотива»
15:46
Салтыков ответил, когда вернётся на свой уровень
12:42
Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры 1
03 Октября
19:16
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Крылья Советов чемпионата России – 6 октября 2024
18:30
Ньямси: Не надо сравнивать Батракова с Ямалем
17:57
Барбоза: «Батракова могут взять в Европу в 19 лет, если он будет регулярно показывать результат»
02 Октября
15:16
Агент Баринова ответил на вопрос о «Спартаке»
12:15
В «Локомотиве» высказались о давлении на Батракова
01 Октября
21:31
Смородская: «Локомотив» играет в быстрый футбол с умными передачами»
18:35
Кирьяков объяснил, почему «Локомотив» стал одним из лидеров в чемпионате России
30 Сентября
18:24
Гарре: «Мендес точно поможет «Крыльям Советов»
18:09
Шалимов выступил против увольнения Осинькина
17:48
Смородская: «По игре «Локомотив» — конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство» 1
16:09
«Крылья Советов» ещё не приняли решение по Осинькину 1
14:31
Галактионов: «Локомотив» готовит игроков для сборной России
14:24
Галактионов ответил, можно ли называть Батракова лучшим игроком поколения
14:15
Галактионов озвучил задачу «Локомотива» в РПЛ
14:07
Тренер «Локомотива» Галактионов: «Порядок бьёт класс — это про нас»
12:56
Непомнящий: «Всё шло к тому, что «Зенит» потеряет лидерство»
29 Сентября
17:05
Наумов сравнил молодого Батракова с ветераном «Локомотива» Лоськовым 1
16:04
Погостнов ответил, кто больше всех в «Локомотиве» помогает молодым игрокам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Сборная Германии потеряла Мусиалу
В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
1
2.24 3.20 3.25
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
1.60 4.20 4.80
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Химки Химки
4
0
1.32 5.00 8.80
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
2.18 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
22:15 · Россия. Премьер-лига
Личка: «У нас будет на тренировке девять игроков, плюс два вратаря»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Выглядело так, как будто мы вчера встретились в первый раз»
22:00 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Мы должны были решать игру в первом тайме»
21:59 · Россия. Премьер-лига
Круговой: Пьянич — большой мастер
21:49 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — о дерби: «Тяжёлый матч»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Без помощи тренерского штаба невозможно было бы столько забивать»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Динамо» подумало, наверное, что можно победить, и пошло вперёд»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо»: «Оцениваю игру отрицательно, проиграли заслуженно»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов»: «Для чего нам сейчас встряска, мы же не на последнем месте идем» эксклюзив
21:34 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Игра была вязкая, поэтому забили всего один мяч» эксклюзив
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» продлил победную серию в РПЛ до 8 матчей
21:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» не сумела взломать оборону «Нефтехимика»
21:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» забил 5 голов конкурентам из «Чайки»
20:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА снова повёл в счёте в дерби с «Динамо»
20:42 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» громит «Химки» после дубля Кордобы
20:24 · Россия. Премьер-лига
Батчи удвоил перевес «Краснодара» над «Химками»
20:21 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» отыгралось в начале второго тайма матча с ЦСКА
20:17 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян объяснил, почему отказал «Зениту»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о своих слезах: «Я сильный, но сентиментальный человек»
19:52 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина
19:47 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» повёл в конце первого тайма матча с «Химками»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Осинькин провёл последнюю игру в «Крыльях»
19:41 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» пока не уволили Осинькина 2
19:39 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Провели неплохой матч с хорошей командой»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Осинькин не смог сдержать слёз после поражения от «Локомотива»
Все новости