В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, останется ли Игорь Осинькин на посту главного тренера команды.

«Остается ли тренер? Я не знаю. Он не сказал, что уходит. У нас такой информации нет», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

6 октября «Крылья Советов» потерпели выездное поражение от «Локомотива» в рамках 11-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:1.

На данный момент подопечные Осинькина занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды 11 набранных очков.

Ранее сообщалось, что после матча с «Локомотивом» Осинькина в «Крыльях» сменит Сергей Игнашевич.