«Краснодар» повёл в конце первого тайма матча с «Химками»

В 11-м туре Премьер-лиги «Краснодар» играет дома против «Химок». Гости почти тайм отбивали атаки соперников и всё же пропустили за несколько минут до перерыва.

Сергей Петров на правом фланге обыграл Роберта Мехию и навесил в штрафную гостей, а Джон Кордоба, освободившись от опеки, головой с отскоком от газона послал мяч в дальний угол.

Счёт стал 1:0, «Краснодар» догнал на вершине таблицы «Локомотив», соперник остается четвертым с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.