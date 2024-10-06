Пименов: Осинькин провёл последнюю игру в «Крыльях»

Бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов в беседе с журналистами высказался касательно победы «железнодорожников» над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Локомотив» одержал победу над серьёзным соперником. Осинькин? Думаю, это последняя игра. Что-то мне подсказывает, что это так», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился минимальной победой «Локомотива» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Сулейманов.

Благодаря победе «Локо» поднялся на первое место в таблице РПЛ, а самарская команда располагается на десятой позиции.