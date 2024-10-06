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«Крылья Советов» пока не уволили Осинькина

06 Октября 2024 • 19:41 Комментировать (2)
Локомотив Москва
1:0
Крылья Советов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин всё ещё находится у руля команды.

По информации Sport24, после поражения «Крыльев Советов» от «Локомотива» (0:1) руководство клуба пока не сообщило Осинькину об увольнении.

Ранее утверждалось, что выездная игра против «Локомотива» станет последней для Осинькина на посту рулевого самарцев. Ожидается, что его сменит Сергей Игнашевич, который присутствовал на минувшем матче команды.

После 11 туров «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 11 очков.

В следующем туре самарцам предстоит сыграть с «Оренбургом». 

Осинькин не смог сдержать слёз после поражения от «Локомотива»

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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AndrewS
06 Октября 2024 в 20:28
Будет очень жаль, если Игоря Витальевича всё-таки уволят. Да, сейчас команда в трудном положении, но это хорошая команда, и построил её Осинькин! Менеджменту клуба и администрации области лучше было бы всеми силами ему помочь, и результат в перспективе будет!
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Warface6345
06 Октября 2024 в 20:02
Это будет самым бредовым решением руководства КС и губернатора, если они это сделают.
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