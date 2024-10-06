«Крылья Советов» пока не уволили Осинькина

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин всё ещё находится у руля команды.

По информации Sport24, после поражения «Крыльев Советов» от «Локомотива» (0:1) руководство клуба пока не сообщило Осинькину об увольнении.

Ранее утверждалось, что выездная игра против «Локомотива» станет последней для Осинькина на посту рулевого самарцев. Ожидается, что его сменит Сергей Игнашевич, который присутствовал на минувшем матче команды.

После 11 туров «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 11 очков.

В следующем туре самарцам предстоит сыграть с «Оренбургом».

Осинькин не смог сдержать слёз после поражения от «Локомотива»