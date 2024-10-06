Осинькин: «Провели неплохой матч с хорошей командой»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Отличный матч от «Крыльев». Были моменты опасные, Лантратов спасал «Локомотив», но в итоге счет не в вашу пользу. Какие сейчас у вас эмоции и ощущения от этой игры?

- Понимаете, если мы играем нормально, значит, будут очки, какие-то голы. Сегодня непростая игра, очень сильная команда, команда, которая на ходу. То, как мы сыграли, тот уровень, что мы показали, я считаю, очень неплохой. Наверное, до пропущенного гола даже по количеству моментов, у нас их было не меньше. Наверное, больше даже. Конечно, мы строили игру, исходя из определенных качеств соперника. Понимали, что очень много быстрых футболистов. Может быть, самая быстрая команда чемпионата. На больших пространствах играть невозможно. Считаю, что и план, который мы выбрали, он наиболее оптимальный для нашего футбола, нашего состава. Но вот один эпизод, который нас, конечно, раскрыл в этом матче, для нас как минимум безочковый.

- После замен «Локомотива», когда Севикян вышел на правый фланг, Самошников тоже остался там, Галдамес, показалось в какой-то момент, что ему нужна замена от усталости? Почему приняли решение его в итоге не менять?

- Все время об этом задумывались, дело в том, что он такой футболист, который имеет опыт тяжелых матчей. Но у нас было три игры в недельном цикле, и полностью три игры сыграл только он. Печенин пропускал предыдущую игру из-за дисквалификации. Так получилось, что на него выпала нагрузка, и в общем-то, наверное, вы сразу намекаете, что голевая атака пошла с его ошибки небольшой. Хотя достаточно было времени, чтобы исправить. На индивидуальности и личности я бы не стал сейчас переходить, потому что мы провели неплохой матч с хорошей командой. Я так игру оцениваю в душе.