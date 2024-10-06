Осинькин не смог сдержать слёз после поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, возможно, попрощался с болельщиками команды.

В матче 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» проиграли на выезде «Локомотиву» со счетом 0:1. По традиции Осинькин собрал всех футболистов на поле после финального свистка, но в этот раз ему оказалось нечего сказать своим подопечным. Более того, в конце тренер отвернулся от игроков, так как не мог сдерживать слезы.

Спустя некоторое время Осинькин отправился к болельщикам «Крыльям Советов», которые долго скандировали его имя под аплодисменты.

Напомним, 59-летний Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. Ранее сообщалось, что после матча с «Локомотивом» он будет уволен.