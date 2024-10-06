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Галактионов: «Надо отдать должное сопернику, «Крылья Советов» - хорошая команда»

06 Октября 2024 • 19:32 Комментировать

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Всем ли сегодня довольны?

- Нет, конечно, понятно, что в каждом матче есть моменты хорошие и положительные, а есть моменты, которые надо исправлять. Когда мы отдаем инициативу сопернику, сегодня у него были возможности забить, но великолепно сыграл Лантратов. Мы свой шанс использовали. Хотя у нас и до этого были моменты, и дальше продолжались. Надо было их реализовывать, но мы свой момент нашли.          

- На ваш взгляд, с чем связаны эти отрезки, когда вы отдавали инициативу «Крыльям»?

- Во-первых, мы мяч теряли, но и надо отдать должное сопернику - хорошая команда, хорошие ребята, которые усилили ее. Рисунок есть, поэтому еще раз повторю, что сейчас, несмотря на место в таблице, нет соперников легких или сложных. Все могут друг другу доставить неприятности, поэтому был тяжелый матч. Мы очень довольны, что заработали три очка в нем.

- Когда делали замены и насыщали правый фланг за счет Севикяна, и Самошников пытался играть от себя в этом эпизоде, или держали в уме Галдамеса, который явно подустал к этому отрезку матча?

- Нет. В первую очередь от себя. Нам нужен был обыгрывающий игрок, который один в один создаст остроту один в один. Он блестяще вышел и создал очень много моментов. И Сара, и Наир Тикнизян, который тоже предголевой пас отдал, все ребята, которые вышли на замену, добавили скорости игры. Ну и самое главное, еще больше остроты у чужих ворот.

- Первое промежуточное место, которое есть сейчас у команды, оно как-то психологически на «Локомотив» и футболистов влияет, на тренерский штаб?

- Я вообще на это не обращаю внимание. Еще раз говорю, что таблица в режиме лайв может меняться от матча к матчу. Мы не так много сыграли. Понятно, что уже есть определенный отрезок, но еще столько матчей впереди. Не обращаем внимание, есть конкретная игра, к которой мы готовимся, в которой мы стараемся побеждать. 

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Локомотив Москва Михаил Галактионов
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