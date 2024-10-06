Рыскин ответил, есть ли кризис у «Ростова»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился мнением о том, находится ли команда в кризисе.

«Не сторонник такого мнения. То, что у нас неудачная серия, это очевидно. Но никакого игрового кризиса не вижу особо», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

По мнению специалиста, у «Ростова» просто небольшой спад, к тому же залетает все, что не должно.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 12 баллов после 11 туров.

Следующим соперником «Ростова» станет «Пари НН». Игра между командами пройдет 19 октября.