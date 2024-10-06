Лантратов: «На данном этапе самое главное - победа и три очка»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Крылья Советов» Илья Лантратов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сегодня несколько очень классных спасений было. Какое из них самое сложное?

- В принципе, игра напряженная была, «Крылья» хорошо напрягали нас, здорово прессинговали. Соответственно, у нас были проблемы с выходом из обороны в первом тайме иногда. Поэтому самое главное, что выиграли и уходим на паузу в хорошем настроении.

- В середине первого тайма был эпизод, когда Олейников классно бил, и вы кончиками пальцев в перекладину классно перевели. Как это было, как удалось спасти?

- Посмотрим сейчас, я еще не видел со стороны.

- Уже забылся тот момент, настолько игра была напряженная?

- Да. Совершенно верно.

- Что сегодня понравилось в игре «Локомотива» вам?

- Победа и три очка - самое главное. Игру разберем, на неделе соберемся, все расскажут ошибки, хорошие моменты. Поэтому сейчас на данном этапе самое главное - победа и три очка.

- Эта победная серия, что у вас есть, она может «Локомотив» расслабит? Или наоборот это все мотивирует команду и мобилизирует?

- Мы так не думаем, в раздевалке не рассуждаем на эти темы, двигаемся от матча к матчу и всё.