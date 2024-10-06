«Локомотив» продлил победную серию до шести матчей

Сегодня, 6 октября, московский «Локомотив» принимал у себя дома «Крылья Советов» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась победой команды Михаила Галактионова со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Тимур Сулейманов, который поразил ворота соперника на 75-й минуте.

Данный результат позволил «Локомотиву» продлить победную серию до шести матчей. Ранее «железнодорожники» обыграли «Оренбург» (два раза), «Спартак», «Пари НН» и «Химки».

В настоящий момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на один балл.