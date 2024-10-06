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Личка: «Уверен, что сегодня покажем другую игру, чем со «Спартаком»

06 Октября 2024 • 19:06 Комментировать
Динамо Москва
1:1
ЦСКА Москва
2-й тайм

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- На неделе был драматичный матч, когда вы в последней 10-минутке упустили победу в матче со «Спартаком». Психологически команда отошла от этого события?

- Мы не упустили победу. Мы во втором тайме играли плохо и отдали мяч «Спартаку». Только отбивали мяч. Результат 2:3 в итоге был логичным. В этом наша ошибка, но такое случается в футболе, это спорт. Всегда бывают получше матчи, чуть посложнее, но я уверен, что игроки хорошо настроены и достаточно сильны психологически. Мы в пятницу на теории между собой договорились, что понимаем - надо всегда играть в свой футбол, сохранять свою футбольную философию и не отпускать в тяжелые моменты матча свою игру. Потому что когда ты выбиваешь мячи вперед, а у тебя там стоят Артур, Макаров или Гладышев, им будет очень тяжело выигрывать матч у Бабича, Абены. Я уверен, что сегодня покажем другую игру, и будет хороший футбол для болельщиков на стадионе и у телевизора.

- Стартовый состав «Динамо». Даса и Скопинцев в обороне. Мы их знаем все же больше помогающими атаке. Насколько это уязвимые позиции у «Динамо» сегодня?

- Скопинцев в игре вперед со «Спартаком» мне понравился. Всегда вопросы к обороне есть, но после матча со «Спартаком», где он был активным и старался играть вперед, неплохо решал ситуации на половине поля соперника, заслуживает этого. У меня был еще один вариант, но все же решил играть с Эли и Скопинцевым в защите. Посмотрим, как пойдет.

- Сегодня Иван Обляков переходит в атаку. Что это значит для вашей обороны?

- Ваня, я уже говорил, игрок, которого бы сегодня забрала любая команда РПЛ. Он себе и в Европе сделал бы имя и проходил в состав. Это достаточно умный игрок, видит игру. Вы сами знаете, что когда он играет в опорной зоне, умеет играть с мячом, старается, помогает защищаться после потери мяча, ответственный и дисциплинированный. Когда играет повыше как десятка или на фланге, умеет делать разницу один в один, скрытые пасы между линиями. Для меня Обляков и Файзуллаев на флангах - очень неприятные игроки. Посмотрим, как Эли, Скопинцев и два центральных защитника будут хорошо коммуницировать между собой и решать ситуации.

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Динамо Москва Марцел Личка

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