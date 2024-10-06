Из-за них «Локомотив» мог даже проиграть «Крыльям»: худшие игроки Галактионова в матче 11-го тура

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Повезло. Можно смело сказать, что «Локомотиву» повезло забрать сегодня три очка. «Крылья Советов» первый час вообще играли сильно лучше, а потом уступили в реализации моментов. Уж на ничью-то (минимум) самарцы наработали. Но так бывает. «Паровоз» решил свой эпизод.

Давайте разбираться, из-за кого же «Локомотив» мог даже проиграть в Москве. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 4,5. Устал, устал Пиняев и выпустить его в старте изначально выглядело странным ходом. При таком наборе атакующих футболистов – третий матч Сергея за неделю. И опасения сбылись: вообще не было нужной резвости, перемещений, объёма работы.

Проиграл почти все единоборства Бейлу, однажды потерял мяч в дриблинге, ни разу не обострил, отдал всего 14 точных передач. Справедливая замена настигла Сергея на 55-й минуте.

АРТЁМ КАРПУКАС – 4,0. Ровно та же участь и на той же минуте постигла Карпукаса. Но Артём посреди недели отдыхал, да и его ошибки могли дороже стоить команде. Уж очень легко Карпукас отпускал в сольные проходы Олейникова.

Иван создал два опасных момента, сам пробил в перекладину. И всё из опорной зоны, за которую в большей степени отвечал как раз Артём. Баринов Олейникова сдерживал грамотнее.

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ – 3,0. Очень странно, что Воробьёв доиграл до 74-й минуты. Ведь всё это время «Локо» будто находился без центрального нападающего. Тот ни мяч зацепить не мог – проиграны семь единоборств из восьми, ни ударить нормально, ни открыться.

Десять точных передач назад и 11 потерь. Оборона «Крыльев» просто наслаждалась игрой против Воробьёва. Ещё более символично то, что Сулейманов, заменивший Дмитрия, отличился в первой же атаке.