«Зенит» может перехватить Рожкова у «Динамо»

Защитник «Рубина» Илья Рожков может перебраться в санкт-петербургский «Зенит».

Ранее появилась информация, что в зимнее трансферное окно 19-летний футболист с высокой долей вероятности перейдет в «Динамо».

Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, «Зенит» проявляет интерес к Рожкову, однако в настоящий момент «Динамо» ближе к трансферу игрока. Покупка защитника обойдется в три миллиона евро, именно такая сумма отступных прописана в контракте Рожкова, сообщает источник.

При этом отмечается, что «Зенит» может перехватить Рожкова за счет более выгодного предложения личного контракта.

В этом сезоне Рожков появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, забил два мяча и оформил один ассист.