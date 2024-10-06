«Динамо» усилится игроком «Рубина»

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков близок к переходу в московское «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, «Динамо» практически договорилось с казанцами по трансферу 19-летнего футболиста.

Отмечается, что переход Рожкова мог состояться еще летом, однако сделка сорвалась по неизвестной причине.

В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачи.

Контракт Рожкова с «Рубином» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 млн евро.