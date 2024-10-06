«Крылья Советов» бились, но проиграли, а «Локомотив» добыл шестую победу подряд

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 6 октября на стадионе «РЖД Арена».

Вместе с «Краснодаром» молодёжь Галактионова заехала на вершину турнирной таблицы после трети чемпионата и останавливаться не собирается. Посреди недели была добыта пятая (за пять матчей) победа в Кубке России, теперь нужно было укрепиться на первой строчке в РПЛ. Соперник для этого подходящий – в этом сезоне «Крылья» слишком легко и много пропускают. Ещё и атака «Локомотива» сама вскрывает любую оборону.

Галактионов остался верен себе и нападение не изменил. Даже Пиняев, который и в Кубке России вышел в основе, свою позицию сохранил. Может, именно в этом и крылась ошибка. Свежести «паровозу» не хватало, «Крылья» даже бодрее вперёд летели. Они и создали первый момент: слева отлично ускорился Олейников, в завершении рейда навесил и Сергеев расстреливал ворота с линии вратарской. Но умудрился Иван пальнуть выше цели.

Затем уже сам Олейников решил завершить атаку, классно просочившись в штрафную площадь. На обостряющую передачу выскочил Иван и пробил мощно. Перекладина спасла ворота «Локомотива». Вскоре провалился уже фланг обороны хозяев, Бейл выскочил из-за спины опекуна, на угол вратарской примчался и пробил в живот Лантратову, спасшему «Локомотив».

А хвалёная атака «Локомотива» просто молчала. Была дальняя попытка Батракова, робкие забеги Пиняева, но ничего опасного. Самарцы же прощали раза за разом. Четыре в два разогнали контратаку, Олейников пожадничал и был накрыт, однако отскок достался Рассказову. Николай мог забивать с угла вратарской, но послал мяч правее дальней штанги. На исходе часа игры Галактионову такой сценарии надоел: вместо Пиняева, Ненахова и Карпукаса вышли Севикян, Тикнизян и Сарвели.

Именно Эдгар создал хоть какую-то опасность. На углу штрафной площади Севикян сбросил опекуна бодрым финтом и закрутил в дальний. Немного не попал в цель. Ну а решающую замену Галактионов сделал за 15 минут до конца матча. Именно тогда Тимур Сулейманов вышел вместо Дмитрия Воробьёва. И через мгновение забил. Ошибка полутравмированного Галдамеса привела к контрвыпаду «Локо», Тикнизян разогнался слева и прострелил, через рикошет мяч достался Сулейманову, который и завершил – 1:0.

В самом конце матча голкиперы ещё обменялись суперсейвами. Лантратов спас после удара Сергеева в упор, а Ломаев выиграл дуэль один на один с Севикяном. Счёт так и остался прежним, «Локомотив» одержал очень сложную победу. Уже шестую подряд, с учётом двух кубковых матчей.