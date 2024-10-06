Бывший игрок «Спартака» Робсон в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об адаптации нападающего Виллиана Жозе в столичном клубе.

«Адаптация в другой стране — это всегда сложный процесс, пусть и для такого мастера, как Виллиан. Уверен, он еще наберет свои кондиции и принесет много пользу команде. Хорошо, что он начал играть, это поможет набрать форму, а забитый гол придаст уверенности», — сказал Робсон.

32-летний Жозе выступает за «Спартак» с лета текущего года. В составе «красно-белых» он принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.