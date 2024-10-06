Кордоба — в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Химками»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала состав команды на предстоящий матч чемпионата России с «Химками».

С первых минут главный тренер кубанского клуба Мурад Мусаев решил выпустить на поле следующих футболистов: Агкацев (вр), Петров, Коста, Тормена, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян (к), Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Химками» пройдет сегодня, 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Спортивный портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.