Сулейманов первым касанием мяча открыл счёт в матче с «Крыльями Советов»

Матч 11-го тура Премьер-лиги с «Крыльями Советов» непросто складывается для «Локомотива». Только на 76-й минуте «железнодорожники» смогли размочить счёт в этом противостоянии. Быструю атаку провели хозяева поля, Наир Тикнизян ворвался в штрафную с левого края и прострелил, мяч после рикошета от Александра Солдатенкова отскочил к Тимуру Сулейманову, который первым же касанием отправил его в сетку - 1:0.

При таком счете «Локомотив» взмывает на первое место, соперник же делит 10-е место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.