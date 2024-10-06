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«Динамо» и ЦСКА назвали составы на очную битву в РПЛ

06 Октября 2024 • 17:54 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 0 ч. 0 мин.

Сегодня, 6 октября, столичное «Динамо» примет у себя дома ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

Перед началом поединка пресс-службы команд опубликовали информацию о списке игроков, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв (вр), Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев (вр), Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Гуарирапа.

Начало матча «Динамо» - ЦСКА запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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