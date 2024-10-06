Болельщики «Крыльев Советов» скандируют фамилию Осинькина на матче с «Локомотивом»

В эти минуты проходит игра 11-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». На данный момент идет второй тайм, однако счет в игре пока не открыт.

На выездной матч приехало много поклонников «Крыльев Советов», которые очень активно поддерживают своего главного тренера Игоря Осинькина, скандируя его фамилию.

Напомним, ранее сообщалось, что игра против «Локомотива» может стать последней для 59-летнего специалиста на посту наставника «Крыльев». Ожидается, что место Осинькина займет бывший тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Текстовая трансляция матча «Локомотив» - «Крылья Советов» доступна на LiveResult.