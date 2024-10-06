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Ледяхов: «Игроки «Спартака» намного выше классом, чем футболисты «Ростова»

06 Октября 2024 • 17:42 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Ростов

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, говорит ли крупная победа «красно-белых» над «Ростовом» о разнице в классе.

«Да. У «Спартака» есть футболисты, которые намного выше классом, чем футболисты «Ростова», и свои моменты они хорошо использовали», — цитирует Ледяхова Metaratings.

Встреча 11-го тура чемпионата России завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Наиль Умяров и Шамар Николсон (дубль).

На данный момент столичный клуб занимает пятое место в РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» идет на девятой позиции, имея в активе 12 баллов.

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