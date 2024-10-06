«Крылья Советов» снова потеряли Бейла

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

На 32-й минуте игры Бейл совершил рывок и надорвал заднюю поверхность бедра, после чего не смог продолжить встречу. Вместо него на поле появился Николай Рассказов.

Для Бейла это уже вторая травма в сезоне. Кроме того, в прошлом сезоне игрок пропустил практически всю весеннюю часть.

В этом розыгрыше РПЛ Бейл принял участие в восьми матчах и не отметился голевыми действиями.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.