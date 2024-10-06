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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» снова потеряли Бейла

06 Октября 2024 • 17:34 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

На 32-й минуте игры Бейл совершил рывок и надорвал заднюю поверхность бедра, после чего не смог продолжить встречу. Вместо него на поле появился Николай Рассказов.

Для Бейла это уже вторая травма в сезоне. Кроме того, в прошлом сезоне игрок пропустил практически всю весеннюю часть.

В этом розыгрыше РПЛ Бейл принял участие в восьми матчах и не отметился голевыми действиями.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гленн Бейл

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