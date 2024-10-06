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Пятибратов: «Проблема сейчас, наверное, все-таки немного ментальная у нас»

06 Октября 2024 • 17:31 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Махачкала

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Второй тайм по содержанию и количеству забитых мячей получился лучше. За счет чего удалось добавить во вторые 45 минут?

- Это не то, что лучше. Это начало было, наверное, самое плохое за все время, что я знаю этих ребят. Был гол, еще выход один на один, была скованность, на нас так давит место в турнирной таблице. Мы позволяли Махачкале делать все, что они хотели. Второй тайм? После того, как мы сделали три замены, более или менее, игра была нормальная. Конечно, хотелось бы лучше, но это уже было то, что как минимум мы должны были видеть с самого начала.

- В будущее вы смотрите позитивно? Вот то место, на котором находится «Факел», ничья с прямым конкурентом, дальше будет лучше?

- Дальше, конечно. Здесь не то, что с прямым конкурентом. Сейчас никто не знает, где какой конкурент. Мы дома ни одного поражения не потерпели. Надо выигрывать, естественно. Сейчас этот матч с точки зрения турнирной таблицы нас не удовлетворяет. Значит, надо выиграть в следующих матчах. Нам без разницы, с кем играть. Команда знает, как добиваться результата, просто мы не можем целостно провести весь матч. Приходится так реагировать тройными заменами. Конечно, мы знаем, куда двигаемся. Сегодняшний матч, его второй тайм, в принципе, показал, что мы можем на равных играть и доминировать. Проблем нет. Проблема сейчас, наверное, все-таки немного ментальная у нас.

- Пауза в чемпионате сейчас кстати для «Факела»?

- Сложно так сказать, что кстати. Мы достойно играли в Питере, на мой взгляд, мы достаточно качественно играли в Казани. Сегодняшний матч не провальный. Ребята старались, но сейчас, видимо, мало этого, старания, желания и агрессии, чтобы добиваться, чтоб мастерство могли использовать свое. Пауза? Она есть, как данность ее принимаем, я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Но это возможность, наверное, еще больше потренироваться, потому что, в принципе, мы не так много времени в команде провели, чтобы конкретно изменить мнение сразу об увиденном.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов

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