Ледяхов: Николсон помогает «Спартаку»

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился комментарием об игре форварда «Спартака» Шамара Николсона в матче с «Ростовом».

Специалист заявил, что нападающий должен забивать, а это сейчас и делает Николсон. Станкович отмечает хорошую работу Николсона на тренировках, поэтому форвард и стал играть в основе.

«Раз забивает — значит помогает, нужен команде. Как только не будет забивать — будем его критиковать», — приводит слова Ледяхова Metaratings.

В нынешнем сезоне Николсон появился на поле в шести матчах во всех турнирах, отметился тремя голами и сделал два ассиста.

Следующий матч «Спартак» проведет 19 октября против «Краснодара».