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Пятибратов объяснил историческую тройную замену в первом тайме

06 Октября 2024 • 17:21 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Махачкала

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Перед матчем вы говорили, что эта игра так же важна, как оставшиеся матчи. Результат насколько важен и насколько удовлетворяет сегодня?

- Понятно, что он не удовлетворяет, потому что хотелось победить. Конечно, оставшиеся матчи будут так же важны, как и сегодняшний. Здесь ничего нового нету, хотелось выиграть, но не получилось.

- Почему не получилось? Есть у вас сразу экспресс-анализ того, что произошло сегодня на поле?

- Да, есть, конечно. Мы не совсем правильно сегодня играли. В начале матча мы не оказывали давления на соперника. Мы позволили им спокойно распоряжаться мячом. Не было прессинга, не было борьбы. Мы не так яростно были в начале матча, поэтому пришлось реагировать. Естественно, при такой поддержке болельщиков надо больше забивать.

- Вы вошли в историю как первый тренер РПЛ, который сделал в первом тайме тройную замену. Понятно, что Якимов - вынужденная замена. Но вот две других - что это было?

- Якимов - вынужденная замена, да. Но я сказал, что это наша реакция на то, что происходило на поле. Я бы здесь не стал винить конкретно, допустим Володю, потому что там был момент сохранения. У нас была в начале желтая карточка нападающего. Мы хотели прессинговать. Была вероятность, зная насколько он бывает агрессивен, что мы могли остаться в меньшинстве.

- А Сергей Божин, с чем связана его замена?

- С тем, что, как я сказал, хотелось лучше играть в футбол нам всем.

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