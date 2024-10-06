Биджиев: «Нужно было забивать моменты, которые у нас были, и доводить матч до победы»

Главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Ничья на выезде. Насколько вы удовлетворены результатом?

- Не могу сказать, что мы удовлетворены на 100%. Думаю, что нам нужно было забивать моменты, которые у нас были, и доводить матч до победы. Хотя потом соперник перешел на длинную доставку мяча и выпустил второго нападающего. Давление? Я думаю, было давление со стороны «Факела». Тем не менее, там мы были обязаны забивать гол перед тем, как пропустили в свои ворота. Был острый момент у нас. В целом могу сказать, что, конечно, проявили ребята характер, бились до последней минуты. С другой стороны, неприятный осадок, что не выиграли.

- Какое влияние на игру оказала тройная замена Дмитрия Пятибратова еще в середине первого тайма?

- Я думаю, большее влияние оказало то, что нам вынужденно пришлось менять своего игрока в начале игры. Вот это была бОльшая проблема для нас. Я так скажу.

- По поводу этой замены. Есть ли информация, что с Сундуковым, насколько серьезная его травма?

- Это не Сундуков, а Сандрачук. Пока ничего не могу сказать, пока нет информации.

- Кажется, что «Динамо» Махачкала умеет здорово играть от обороны, ведя в счете. Чего сегодня не хватило для того, чтобы удержать счет, который остался после первого тайма?

- По горячим следам сложно сказать, там все-таки был рикошет в штрафной, момент был достаточно острый. Надо разбираться, пока сейчас ничего не могу сказать.