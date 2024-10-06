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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев нанёс удар перед матчем РПЛ

06 Октября 2024 • 16:58 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Крылья Советов
1 1.50 X 4.80 2 6.50
1-й тайм

В воскресенье вечером в Российской премьер-лиге проходит матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Перед началом игры символический удар в центральном круге нанёс известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.  

Губерниев вышел на поле в футболке с номером 50. Комментатор сначала отдал пас из центрального круга, а через пару мгновений взял мяч и пробил в воздух. Стоит сказать, что в воскресенье Губерниеву исполнилось 50 лет.

Следить за матчем российского чемпионата между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев

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