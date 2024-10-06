Геннадий Морозов: «Мне очень нравится, как Станкович руководит»

Экс-футболист «Спартака» Геннадий Морозов оценил работу Деяна Станковича на посту наставника столичного клуба.

«Мне очень нравится, как Станкович руководит. Нельзя быстро добиться результата и того, чего он задумал. Он знает, что нужно поменять, изменить», — приводит слова Морозова Legalbet.

Эксперт согласился с Мостовым, который говорил, что «Спартаку» нужен именно такой тренер с футбольным прошлым. Зимой Станкович приведет новых футболистов, и со временем игра «Спартака» будет улучшаться, считает Морозов.

В настоящий момент «красно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Станковича 19 зачетных баллов после 11 матчей.