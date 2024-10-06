Альшин: «Мы физически в хорошем состоянии были, не хватило забить, банально»

Лучший футболист встречи «Факел» - «Динамо» Махачкала Ильнур Альшин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сначала о забитом вами мяче, в первом тайме был похожий момент, и вы били так. Что не хватило в первом тайме и получилось во втором в случае с забитым мячом?

- В первом тайме долго входили в игру до пропущенного мяча, пропустили, чуть пришли в себя. Считаю, что потом игра складывалась в нашу пользу, создавали моменты, нагнетали, подавали, но опять не забили моменты. Считаю, что должны были выигрывать этот матч.

- У вас был похожий забитый мяч был в ворота московского «Динамо». Вы на динамовцев по-особому настраиваетесь?

- Да нет, так получилось. Похожий мяч был бы в первом тайме, когда я подобрал и с подбора бил. Возможно, это похожий был бы. А вот этот первый мяч, который я забил, чуть-чуть по-другому.

- Чего не хватило «Факелу» в конце? Потому что казалось, что и навал не получился, хотя вам победа была нужнее. Не хватило сил?

- Нет, как раз таки нормально. Мы физически в хорошем состоянии были. Не хватило забить, банально. Были хорошие моменты, но не исполнили впереди чуть-чуть. Моменты были, должны были забивать, но вот этого как раз таки и не хватило.

- Как себя психологически команда чувствует? Потому что семь набранных очков, одна победа и четыре ничьих? Насколько это давит на команду?

- Да не давит. Как бы понятно, что дома надо выигрывать, тем более, прямые конкуренты. Сейчас еще пауза будет, она должна нам пойти на пользу. Физически поднаберем и будем еще лучше выглядеть. Так что будем смотреть вперед позитивно.