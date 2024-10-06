Николсон поделился эмоциями после голов за «Спартак»

В субботу вечером «Спартак» на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 3:0 в матче одиннадцатого тура российского чемпионата. Автором дубля стал нападающий московской команды Шамар Николсон. После игры ямаец дал комментарий по поводу забитых голов за «красно-белых».

«Потрясающе. Мне очень не хватало этих ощущений. Самое важное для меня – это чувство победы, но когда ты ещё и забил – это ещё замечательней, потому что я всё-таки нападающий, и это моя работа», - цитирует Николсона Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт в субботу, 19 октября, - против «Краснодара» на своём поле.