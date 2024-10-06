Игрок «Локомотива» Раков: «Очень хочется взять чемпионство»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос о своих целях в стане «железнодорожников».
— Говоря о целях в клубе, хочется закрепиться в основном составе. Очень хочется взять чемпионство, — заявил Раков в эфире шоу «Локомотив Live».
Футболист отметил, что уже брал чемпионский титул в молодежной команде и теперь хочет повторить это с основой.
В нынешнем сезоне 19-летний Раков сыграл в десяти матчах за главную команду «Локомотива», забил три мяча и оформил три ассиста.
В эти минуты «Локомотив» проводит матч 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.
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