Осинькин: «Сергеев понимал, куда шёл, понимал, какие требования»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Во втором туре подряд в чемпионате один и тот же состав. Означает ли это, что нашли идеальное сочетание в нынешних условиях?

- Идеальных, конечно, не бывает, кто-то в лучшей форме, кто-то в худшей. Есть немного, но травмированные футболисты. Много. Витюгова вспомнил, его очень жалко. В любом случае те футболисты, которые пришли к нам, кто-то после третьего тура, кто-то после шестого, кто-то сейчас вот только после последней паузы на сборные уже после семи туров начинал у нас играть. Конечно, про какую-то сыгранность говорить еще рано. Даже то, что сейчас было много кубковых матчей, это и плюс, но и минус, вот так вот без тренировок мы на большое время остались. Свои какие-то идеи и принципы игры все-таки надо передавать и через тренировочную работу тоже. А на нее в этом отрезке совсем пока не было времени.

- Можно ли говорить, что Сергеев интегрирован в вашу систему немного лучше других, учитывая, что он в «Крыльях» под вашим руководством уже играл?

- Да, конечно, это плюс. Он понимал, куда шел, понимал, какие требования. Партнеров не много осталось, но все-таки с частью ребят он уже знаком. Конечно, знаком. Влияло то, что не играл практически в «Зените» по времени много, но в самой физической форме он был так, нормально. Чуть-чуть там физически прибавил. Голы, которые мы от него ждем, и которые всегда журналисты будут задавать такой вопрос мне и ему - надеюсь, что это будет уже с сегодняшнего тура. Знаете, когда он свои рекорды в ФНЛ устанавливал у нас, когда он приходил в «Крылья», он первые три матча тоже не забивал.