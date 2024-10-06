Тройная замена «Факела» вошла в историю РПЛ

В воскресенье «Факел» и махачкалинское «Динамо» встречались в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги. Команды разошлись миром, сумев забить по одному разу – 1:1.

Любопытно, что «Факел» уже на 34-й минуте произвёл замену, причём не простую, а тройную. Как сообщает телеграм-канала «Цифроскоп», это самая ранняя тройная замена в истории чемпионата России.

«Факел» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четырнадцатое место. В одиннадцати прошедших матчах воронежская команда набрала семь очков (одна победа, четыре ничьи, шесть поражений).

Следующий матч Премьер-лиги «Факел» проведёт 18 октября – против «Ахмата» на выезде.