Осинькин: «Дополнительный выходной день был у «Локомотива», очень маленькое, но преимущество»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- У вас был очень эмоциональный кубковый матч против Махачкалы. 3:0 вели, Махачкала отыгралась, серия пенальти. Как эмоционально восстановились, как не допустить эмоциональной выхолощенности после такой игры?

- Надо разговаривать с ребятами и настраиваться. В общем-то в том матче тоже была ротация, и не все футболисты даже выходили на поле. Поэтому на каждого футболиста немножечко индивидуально эта эмоциональная нагрузка ложится. Но в любом случае дополнительный выходной день был у «Локомотива». Очень маленькое, но преимущество.

- Вообще как вы справляетесь с тем напряжением, которое сейчас есть? Вот этот матч в Кубке против Махачкалы, до этого в Кубке был «Спартак» со страшной травмой Витюгова. В чемпионате два ничейных результата подряд и все эти разговоры, которые есть вокруг.

- Эти разговоры, самое главное, что могут отвлекать футболистов. Я как-то справлюсь. И эмоционально за себя я не переживаю. В этом плане все нормально. Да, ситуация, которая движется, конечно, напрягает. Но мы постарались полностью отвлечься от всего, закрыться, закрыть все двери и информационные потоки и настраиваться только на этот матч.

- Что можно сделать, чтобы это футболистов не отвлекало?

- Такой не очень хороший вообще разговор, диалог перед матчем, потому что иногда мысли материализуются. Поэтому не хочу в этом ключе развивать разговор. Скажу только, что действительно ребят из этого эмоционального состояния надо было постоянно вытаскивать. В общем-то матч с «Химками» показал, что не все в этом плане идеально. Бомбы бьют точно.