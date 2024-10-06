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Кто опускал и кто поднимал «Факел» в матче с махачкалинским «Динамо»

06 Октября 2024 • 16:28 Комментировать
Факел
1:1
Динамо Махачкала

Воронежский «Факел» разошёлся ничейным результатом с махачкалинским «Динамо» – 1:1. Гол Агаларова, забитый в первом тайме, был компенсирован мячом Альшина после перерыва. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило трёх игроков «Факела».

Статистика матча: владение мячом – 49:51, удары по воротам – 15:7, в створ – 2:2, угловые – 6:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Факел1:1Динамо Махачкала
  19'Агаларов Гамид (0:1)
(1:1) Альшин Ильнур51'  
Беленов АлександрДзиов Макс  54'Божин Сергей 34' (Гиоргобиани Николай ( 34') Калинин Игорь  61'Брахими Мохамед  65' 72' (Ивлев Андрей ( 72') Мертенс Дилан 82' (Моцпан Никита ( 82') Якимов Вячеслав 34' (Юрганов Игорь ( 34') Щетинин МихаилАльшин Ильнур  73'Ильин Владимир  25' 34' (Каштанов Алексей ( 34') Марков Евгений  49'
Запасные: Гудиев ВиталийБагамаев АбдулаСеле ТабоБрызгалов СергейБагателия ЛукаМастерной ВладиславСенхаджи Раян
Волк ДавидПальцев Валентин  54'Шумахов ИдарТабидзе ДжемалКагермазов СосланГлушков Никита Сергеевич  90'Юсупов Залимхан 66' (Мрезиг Хуссем ( 66') Сандрачук Александр 13' (Сундуков Темиркан ( 13'  41') Гаджиев Абакар  55' 67' (Магомедов Ражаб ( 67') Агаларов Гамид  45' 82' (Зинович Кирилл ( 82') Касинтура Эгаш 82' (Хоссейннеджад Джавад Мохаммад ( 82')
Запасные: Кирш ИльяСердеров СердерМагомедов ТимурКовачевич Владимир
06 октября. Стадион "Факел".
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СЕРГЕЙ БОЖИН – 2,5. Тройную замену в первом тайме увидишь редко, но тут произошло такое, не выдержал Пятибратов, решил проявить резкость. Правда, у Якимова была травма. А что было у проводившего 101-й матч за «Факел» Божина? Для его команды – ничего хорошего. В эпизоде с пропущенным голом Божин имел фору перед Агаларовым, но легко пропустил его себе за спину. Дезориентировал тогда Сергей ещё и Беленова. Потом Агаларов снова выскочил один на один – там уже вратарь спас «Факел». Замена Божина оправдала себя – после выхода Юрганова вольница в атаке у «Динамо» Махачкала пропала.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН – 3,0. Ещё один рано заменённый игрок «Факела». Борьбу Ильин почти не проигрывал почему? Потому что не вёл её. Лишь одно единоборство на его счету – неудачное. Ещё по одному разу Владимир ударил по воротам (неточно), отдал длинный пас (точно), сфолил и потерял мяч. В принципе, здесь какая разница, что Ильина заменили? Как будто вышедший вместо Каштанов и Марков играли особо лучше. Проблема с созиданием у «Факела» глубокая и комплексная.

ИЛЬНУР АЛЬШИН – 7,0. А вот его за старание похвалить стоит. Номер не отбывал, если что не получалось – всё равно продолжал, пытался снова. Не забил в конце первого тайма – так забил в начале второго, принёс хотя бы очко своей команде. Альшину 31 год – большая часть игровой карьеры позади. Неслучайно он в своё время попал в Школу бразильского футбола России. Есть ощущение, что Ильнур мог бы достичь куда большего, если б не упал из московского «Спартака» в низшие лиги.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Махачкала

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