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Галактионов: «На сегодняшний день каких-то нюансов для того, чтобы менять состав»

06 Октября 2024 • 16:25 Комментировать (1)
Локомотив Москва
0:0
Крылья Советов
1 1.50 X 4.80 2 6.50
1-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- У «Локомотива» в этом году уже была серия из четырех побед подряд. Потом случился домашний матч с «Краснодаром». Как после новой победной серии не допустить повторения того результата?

- Выигрывать, выигрывать, продолжать выполнять те игровые принципы, то качество игры, которого мы добиваемся с командой. И через качество игры добиваться положительного результата.

- У вас нет опасения, что может наступить какая-то расслабленность, учитывая очень хорошие результаты?

- Расслабленность - нет, понятно, что игра может по-разному сложиться, но мы видим, как команда реагирует, как она тренируется, как настраивается. Поэтому есть все предпосылки к тому, что надо дальше двигаться вперед, выигрывать и делать поступательные шаги.

- В третьем туре подряд у «Локомотива» выходит один и тот же состав. Означает ли это, что вы нашли идеальное сочетание?

- Есть стабильность в игре, есть стабильность в звеньях, в линиях, которые дают качество и результат. Нет на сегодняшний день каких-то нюансов для того, чтобы менять состав.

- Учитывая стиль сегодняшнего соперника, «Крыльев», какой футбол вы ждете?

- Мы прекрасно понимаем, как соперник играет, в каких фазах действует в обороне и атаке, на это нацеливаем нашу команду. Понимаем, что сегодня со своими сложностями соперник, но нам необходимо отталкиваться от своих принципов игры. Я думаю, что сегодня в домашнем матче при своих болельщиках нам надо побеждать.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
06 Октября 2024 в 16:31
Галактионов: «(Нет)На сегодняшний день каких-то нюансов для того, чтобы менять состав»
Ну что люди-то ленивые, решили обрезать - даже это не получилось.
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