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Стало известно, когда Раков вернётся на поле

06 Октября 2024 • 16:24 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
Через 1 ч. 52 мин.

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос, когда он восстановится от травмы.

— Доктора говорят, что на следующей неделе должен присоединиться к общей группе. Буду работать немного больше, чтобы побыстрее восстановиться, — заявил Раков в эфире шоу «Локомотив Live».

В нынешней кампании 19-летний футболист появился на поле в десяти играх с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

6 октября состоится матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Старт поединка запланирован на 16:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Раков

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