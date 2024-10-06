Стало известно, когда Раков вернётся на поле

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос, когда он восстановится от травмы.

— Доктора говорят, что на следующей неделе должен присоединиться к общей группе. Буду работать немного больше, чтобы побыстрее восстановиться, — заявил Раков в эфире шоу «Локомотив Live».

В нынешней кампании 19-летний футболист появился на поле в десяти играх с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

6 октября состоится матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Старт поединка запланирован на 16:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна здесь.