Ларин: «Галактионов — один из лучших тренеров в России»

Сотрудник «Крыльев Советов» Николай Ларин поделился комментарием о наставнике московского «Локомотива» Михаиле Галактионове.

— Не считаю, что он тренер, который работает только с молодыми. Он один из лучших тренеров сейчас в стране, — заявил Ларин в эфире шоу «Локомотив Live».

По мнению специалиста, сильным качеством Галактионова является доверие к футболистам, ведь это позволяет игрокам расти.

Сегодня, 6 октября, «Локомотив» примет на своем поле «Локомотив» в рамках 11-го тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.