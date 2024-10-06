Салихова упрекнула руководителей «Спартака» из-за Николсона

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о Шамаре Николсоне. В субботу нападающий оформил дубль в матче Премьер-лиги против «Ростова» (3:0). Салихова упрекнула руководителей «красно-белых», которые ранее выступали против Николсона.

«Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из «Спартака». Много пользы им в итоге от Кейта?» - вопрошает Салихова, чьи слова приводит «Чемпионат».

«Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев может снова нечленораздельно вещать после победных игр», - сказала Зарема.

«Спартак» на текущий момент занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место. В одиннадцати прошедших матчах чемпионата команда Деяна Станковича смогла набрать 19 очков (пять побед, четыре ничьи, два поражения).

Следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Краснодара» на своём поле.