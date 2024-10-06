Фантомная карточка Брахими и тройная замена в первом тайме: «Факел» сыграл с «Динамо» Махачкала вничью не 0:0

Воронежский «Факел» принимал махачкалинское «Динамо» в первом воскресном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги. Команда с последнего места турнирной таблицы принимала соперника, имевшего на четыре очка больше.

За команду из Воронежа не мог сыграть дисквалифицированный Квеквескири, получивший определяющую жёлтую карточку в игре с «Рубином» девять дней назад со скамейки запасных.

Иной раз статистику можно упаковать в совершенно разные обёртки. В четырёх предыдущих домашних матчах РПЛ «Факел» забил всего лишь один гол. Зато если посмотреть с другой стороны, в четырёх предыдущих домашних матчах РПЛ «Факел» пропустил ноль голов.

В общем, как бы то ни было, воронежская команда оседала в зоне вылета, а победа в отчётной игре не вытащила бы её выше зоны стыков. Что касается махачкалинского «Динамо», то оно в случае своего выигрыша обгоняло бы не только «Акрон», но и «Ростов».

Модно повторять, что у «Факела» большой крен на разрушение – противоположность создания. В том числе в домашних матчах. И что для него футбол правда заключается не в забивании голов – а скорее в совершении фолов. Но каждый играет как может.

«Факел» не смог играть нормально в первые полчаса матча. Агаларов дважды легко выбегал на чужие ворота – хозяева должны быть ему благодарны за то, что Гамид реализовал только один свой выход один на один (0:1). В другом случае Беленов всё-таки отвёл угрозу.

На 34-й минуте Пятибратов разом сделал по одной замене в каждой из линий. Ушли с поля выпавшие из игры Божин и Ильин, а также получивший травму Якимов. Раньше у махачкалинцев унесли на носилках Сандрачука – там подозрение на серьёзное повреждение колена.

Тем не менее «Факел» мог выйти вперёд ещё при нулевом счёте. На четырнадцатой минуте Щетинин слева с короткого расстояния бил с подбора и не попал в ближний угол. Потом после тройной замены завелись хозяева, но как максимум до перерыва Альшин послал мяч в руки Волка.

«Факел» нашёл в себе силы не увязнуть в болоте во втором тайме. Нацеленный на чужие ворота Альшин задвинул-таки туда мяч через рикошет от Шумахова, сместившись с левого края (1:1). Но больше всего пересудов вызвал эпизод на 65-й минуте.

Брахими упал в чужой штрафной площади – арбитр Василий Казарцев вроде расценил это как симуляцию. И предъявил жёлтую карточку. Но кому именно? Изначально показалось, что Брахими. Для него это было бы второе предупреждение – но красную карточку не достал судья.

Какие есть варианты? Либо Казарцев ошибочно не удалил Брахими за вторую жёлтую карточку. Либо за одиннадцать минут до этого Брахими не получал жёлтую карточку. Либо на 65-й минуте жёлтая карточка была показана не Брахими, а Гиоргобиани – отложенная или за разговоры.

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Пятибратов на всякий случай вскоре заменил Брахими. Игра оказалась на втором плане. Махачкалинцам во втором тайме никакое созидание не давалось. Воронежцы владели мячом больше, но с конструированием моментов у них тоже было всё плохо.

Появилась по судейской теме ещё версия – от Дорского – что на 54-й минуте была показана отложенная жёлтая карточка Дзиову. Что по игре? Марков отчаянно не попал в створ издали в концовке. Ничья. Но менее привычная для Воронежа, чем 0:0.

«Факел» опередил на одно очко «Ахмат» и сравнялся по набранным баллам с «Оренбургом». У махачкалинского «Динамо» теперь столько же очков, сколько у «Пари НН» и «Крыльев Советов», которые в одиннадцатом туре встречаются с «Локомотивом».

Кирилл Иванцов